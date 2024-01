Cristiano Ronaldo desafía los premios The Best y Balón de Oro: “¡No es que Messi, Haaland o Mbappé no lo merezcan, simplemente no creo en ellos!”

El año pasado, Ronaldo dejó su huella al marcar 54 goles, una hazaña que ningún otro jugador pudo igualar. Con estos impresionantes números, el astro luso demuestra que mantiene su forma excepcional y no ha perdido ni un ápice de su voracidad goleadora. En sus palabras: “Es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, Italia, España o Portugal. Un gol es un gol. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber superado a Haaland, Mbappé y Kane”.

En cuanto a sus logros goleadores, Ronaldo comentó en ‘Récord’: “Sorprende si miras atrás y ves lo que sucedió en el Manchester United y en la selección, donde la gente ya me daba por perdido. La verdad es que me concentré, hice una excelente pretemporada en el Al-Nassr”.

El portugués, confiado en su potencial, afirmó: “Sé que todavía tengo mucho por dar y puedo marcar muchos goles para el Al-Nassr y la selección nacional. Ha sido un año espectacular a nivel personal”.

Ante la percepción de Arabia Saudí como una liga menos visible, Ronaldo respondió a la pregunta sobre la elección de Messi como The Best: “Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best…”.

🔥 Record com Cristiano Ronaldo no Dubai: não perca a entrevista exclusiva amanhã em todas as plataformas de Record pic.twitter.com/IRixJSrF5N — Record (@Record_Portugal) January 20, 2024

Al abordar la polémica sobre la credibilidad de los premios, CR7 expresó su punto de vista: “Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”.