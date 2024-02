Cristiano Ronaldo, figura estelar del Al Nassr, abrió el marcador con maestría al convertir un penalti en el minuto 21. Este gol marcó su noveno juego consecutivo anotando desde su última sequía el 1 de diciembre, demostrando su indiscutible relevancia.

El empate llegó en tiempo añadido de la primera mitad, cortesía de Yannick Carrasco para Al-Shabab. Sin embargo, la persistencia del Al Nassr se reflejó con la rápida respuesta de Talisca, quien restauró la ventaja visitante al inicio del segundo tiempo.

A pesar de la resistencia, Carlos logró igualar nuevamente para Al-Shabab. La tensión en el estadio alcanzó su punto máximo cuando, en el minuto 86, Talisca marcó su segundo gol, asegurando una victoria dramática para el Al Nassr.

La euforia no estuvo exenta de controversia. Tras el gol decisivo de Talisca, Cristiano Ronaldo, en una acción provocativa, se burló de la afición de Al-Shabab. Gestos obscenos y repetitivas provocaciones marcaron su celebración, recordando una polémica similar en 2019 durante su tiempo en la Juventus. Cuando se enfrentó al equipo de Diego Simeone en la Champions League y tuvo una reacción similar, al dar vuelta a un resultado a favor del Atlético Madrid en Turín.

Por si fuera poco, tras consumarse la victoria para los amarillos, el luso tuvo otro enfrentamiento con la grada. Esta vez, porque los fanáticos profirieron cánticos en favor del capitán del Inter Miami, Lionel Messi. "Messi, Messi, Messi", le cantaron al máximo goleador europeo, a lo que este les respondió con otro marcado gesto en la misma línea del primero.

