Cristiano Ronaldo: La singular publicación y mensaje del portugués tras la victoria de Lionel Messi en el The Best 2023

Para muchos que el delantero ex del Barcelona y del PSG se quedara con el reconocimiento no fue justo mientras que para otros sí lo fue. Lo cierto es que fueron los capitanes de las selecciones nacionales miembros de la Fifa los que tuvieron la última palabra.

La gala de premiación de los premios The Best de la Fifa correspondientes al año 2023 se llevó a cabo el lunes 15 de enero en el Teatro Apollo de Londres, y en dicha ceremonia el delantero argentino Lionel Messi se impuso a Erling Haaland y Kylian Mbappé en las votaciones para quedarse con su tercer premio de esta índole.

Messi y Haaland empataron a 48 puntos y el galardón se fue directo a las vitrinas del argentino ya que recibió dos puntos más de parte de los capitanes de selecciones, hecho que determinó para quien sería el galardón.

Ahora bien, minutos después de concluida la premiación, en donde Aitana Bonmatí se quedó con el The Best en la categoría femenina y Pep Guardiola y Sarina Wiegman fueron reconocidos como los mejores entrenadores de equipos masculinos y femeninos respectivamente, Cristiano Ronaldo publicó una singular imagen en su cuenta de Instagram con un corto pero determinante mensaje en donde indica que regresará.

El portugués finalizó el 2023 como máximo goleador, sin embargo, estuvo lejos de aparecer en los distintos premios que se dieron relacionados al rendimiento individual. En el Balón de Oro (que también ganó Messi) no figuró entre los finalistas, y en el The Best también quedó relegado.

En su cuenta de Instagram el delantero del Al Nassr publicó “¡Vuelvo por más!”, seguido de una fotografía de él sonriente.

En el 2024 el portugués se enfrenta quizá al último gran desafío de su carrera: la Eurocopa de Alemania.

Ya campeón en 2016 con la Selección de Portugal, jugador de casi 39 años continúa vigente en el mundo del futbol y es el máximo goleador en la historia del futbol. Aún sin planes de retiro, Ronaldo espera hacer un 2024 en donde se termine colgando de su tercer título internacional con su país.