Cristiano Ronaldo pidió dejar el partido, en el triunfo de la Juventus contra el Milán

Cristiano dejó el partido contra el Milán, evidentemente molesto por no poder continuar. (Foto Prensa Libre: AFP)

Cristiano fue sustituido por el argentino Paulo Dybala, quien anotó el gol decisivo en el minuto 77 tras una combinación con el brasileño Douglas Costa y el también argentino Gonzalo Higuaín para colocar líder al Juventus, con un punto de ventaja sobre el Inter de Milán.

El luso, que también había abandonado el campo a diez minutos del final en el duelo de la Liga de Campeones ganado 2-1 en el campo del Lokomotiv Moscú el pasado miércoles, se fue del césped visiblemente molesto por no poder terminar el juego.

Lee también: Cristiano Ronaldo se enojó con Sarri y le hizo un gesto polémico

Cristiano anotó un solo gol en los últimos cinco partidos disputados. Lo firmó en el minuto 95 del duelo ganado 2-1 contra el Génova, mientras que no vio puerta dos veces ante el Lokomotiv y contra el Torino, además de este domingo.

Momento en el que Cristiano Ronaldo pide el cambio:

En @SkySport muestran imágenes de cómo Cristiano Ronaldo pidió el cambio en la #Juventus. Al salir fue directamente al vestuario. pic.twitter.com/iZ5LiWVfDX — Mario Gago Huerta (@gago_mario) November 10, 2019

Hasta este momento, el portugués marcó cinco dianas en la Serie A y dio una asistencia. A ellas se añade el tanto marcado al Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones.

Este fue el gol de Dybala que entró por Cristiano en el Juventus-Milan#JuveMilan #SerieA #Dybala pic.twitter.com/8JpilHsARF — El Futbolín (@ElFutboln2) November 10, 2019

Según Sky, el astro portugués abandonó el estadio antes del pitido final.

“¿Un problema con Ronaldo? No, al contrario”, respondió el entrenador Juventino Maurizio Sarri al ser preguntado por esta cuestión por un periodista de Sky.

“Primero le agradezco que se haya puesto a disposición cuando no está en una condición física excepcional. Preferí cambiarlo porque no me parecía que estuviera muy bien. Pero lo ha intentado todo para estar en disposición de jugar”, añadió el entrenador.

Contenido relacionado

Cristiano Ronaldo celebra Halloween con un terrorífico disfraz de payaso

Cristiano Ronaldo da tres puntos de oro a la Juventus en el último suspiro

¿Ganará Cristiano Ronaldo su sexto Balón de Oro? En Italia están seguros que sí