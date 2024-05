Emotiva fue la tarde de Cristiano Ronaldo este lunes 27 de mayo en la liga de Arabia Saudita ya que gracias a un doblete suyo el Al Nassr salió triunfante ante el Al Ittihad del francés Karim Benzema.

El partido significó mucho para Cristiano Ronaldo ya que sus dos goles le hicieron terminar en lo más alto de la tabla de goleadores de la liga de Arabia con 35. Esta cifra resulta de impacto ya que es también la máxima cantidad de dianas que un futbolista ha conseguido en una sola temporada en toda la historia del futbol en Arabia.

Todo esto pese a que el árbitro le negó dos goles más al portugués por fuera de juego, sin embargo, eso no resultó en impedimento para un Cristiano Ronaldo cuyo apetito goleador se mantiene intacto pese a sus 39 años.

La gesta de Ronaldo tuvo que acabar cuando el preparador del Al Nassr, el luso Luis Castro, dio por concluido la participación de su compatriota que abandonó el terreno de juego a los 74 minutos.

Los 35 tantos que consiguió en la liga de Arabia marcan un hito sin presedentes en el futbol profesional puesto que Ronaldo se convirtió en el primer hombre en ser máximo goleador en cuatro países distitnos: esto lo cosiguió en Inglaterra, España, Italia y ahora en Arabia Saudita.

Con esto se marca el final de temporada en la liga de Arabia con el Al Nassr de Ronaldo finalizando en la segunda posición con 82 puntos, mientras que el campeón fue el Al Hilal, equipo que ha frustado al portugués en más de una ocasión.

El próximo 31 de mayo Ronaldo tendrá la oportundiad de redimirse ante el que ha sido su caballo negro en Arabia ya que jugará por el título de la Copa del Rey de Campeones.

Por el otro lado de la moneda, el Al Ittihad se ve como un equipo a la deriva puesto que el resultado le impidió romper la dinámica negativa en la que se encontraba y no pudo cumplir con la expectativa de disputar al menos la Champions League 2 de Asia.

Sin embargo, esto no será posible ya que el 4-2 final condenó al equipo del francés Benzema (que no juega desde hace un mes por lesión) fuera de toda competición internacional.

No fue la temporada que el Al Ittihad quería con la contratación del argentino Marcelo Gallardo, puesto que la directiva ya le comunicó al 'Muñeco' Gallardo que no continuará en el banquillo la próxima campaña.

Cristiano Ronaldo 🐐

As a footballer🔝

As an athlete 🔝

As a leader 🔝



He made AlNassr his home 💛

pic.twitter.com/OCRmdlPIEH