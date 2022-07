Cristiano Ronaldo volverá a jugar con el Manchester United el domingo ante el Rayo Vallecano

Erik ten Hag, entrenador del conjunto inglés confirmó en los perfiles oficiales del equipo que finalmente Cristiano tendrá rodaje con el equipo.

Cristiano Ronaldo no fue convocado para el amistoso contra el Atlético de Madrid, el sábado en Oslo, pero indicó en Instagram: “Domingo o rei joga” (El domingo, el rey juega). Aludía así a su presencia en otro amistoso programado por el Manchester United, ante el Rayo, otra formación madrileña.

El Manchester United precisó que los jugadores del plantel que no efectúen el desplazamiento a Noruega van a jugar el domingo contra el Rayo Vallecano.

El nuevo entrenador del Manchester United, el holandés Erik ten Hag, había afirmado que Cristiano Ronaldo “no está en venta”.

El Manchester United no participará en la nueva temporada en la Liga de Campeones.

Su temporada en la Premier League comenzará el 7 de agosto ante el Brighton.

ℹ Erik has confirmed that @Cristiano will feature in our squad for Sunday's game.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 30, 2022