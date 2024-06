El duelo entre Portugal y Georgia fue el tercero de la fase de grupos, donde se definieron posiciones camino a los octavos de final. El choque fue vibrante y lleno de emoción para el cuatro georgiano.

Cristiano Ronaldo mostró su molestia con la terna arbitral, encabezada por Sandro Scharer, de Suiza, luego de que no le marcara como penalti una acción Luka Lochoshvili.

En la acción Lochoshvili tomó de la camisita al delantero portugués, quien se frena de esa manera el impulso por alcanzar el balón y finalmente termina en el suelo.

De inmediato, Cristiano Ronaldo le reclamó de manera airada al central de Suiza, lo cual no lo gustó y le mostró la tarjeta amarilla.

La tarjeta condiciona a la estrella de Portugal de una sanción en octavos. Un riesgo. El seleccionado portugués enfrentará el lunes, 13 horas, a Eslovenia en los octavos de final.

El enojo de CR7 continuó en el medio tiempo. En el camino a los vestuarios el reclamó la línea y también al cuarto árbitro, de nuevo con el gesto del agarrón en la camiseta.

Georgia logró su clasificación a octavos con su triunfo de 2-0 sobre Portugal, que le permitirá desafiar a España, donde no estarán Ucrania y República Checa, que quedaron eliminadas.

Los portugueses tenían ya seguro el liderato del grupo F, donde acabaron con 6 puntos, los mismos que Turquía (2ª), que venció 2-1 a la República Checa (4ª, 1). Los georgianos fueron terceros, con tres puntos.

