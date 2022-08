Cristiano toma “venganza” del exjugador que aseguró que “ningún club lo quiere”

Previo al partido entre el Manchester United y Liverpool de este lunes en Old Trafford, que ganaron los Red Devils por marcador de 2-1, Cristiano Ronaldo salió a calentar, aunque comenzaría el juego desde el banquillo de suplentes, pero antes se dirgió a saludar a los comentaristas de una cadena televisiva de Inglaterra; todos exfutbolistas muy reconocidos, como: Roy Keane, Gary Neville y Carragher.

Criticar a Cristiano Ronaldo conlleva sus consecuencias, sino, que lo diga Jamie Carragher. El comentarista y analista de fútbol, dijo hace poco que CR7 no era interés de ningún club , palabras que calaron fuertemente en el ego del luso.

Lo hizo primero con Neville, a quien incluso abraza y comparte unas palabras con él, luego pasa frente a Carragher y este le extiende la mano, pero el exjugador del Real Madrid pasa de largo y solo hace un movimiento tímido con la cabeza. Al exdefensor del Liverpool solo le quedó sonreír de manera irónica mientras observaba a CR7 sin dar crédito a lo que acababa de suceder.

Acto seguido, saluda a Keane y también platica con él.

“¿Quieres hablar con nosotros?”, le preguntan, “Tal vez más tarde”, responde Cristiano mientras abandona la zona de entrevistas sin dar declaraciones y los presentadores comienzan a bromear y reír. “Linda conversación contigo”, le dijeron en modo de burla a Carragher, a lo que este responde: “¡Totalmente en blanco!” y los demás sueltan a reir.

“Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo”, dijo Carragher hace unos días. Pues aquí está la reacción del portugués, pasando de saludarlo en directo pic.twitter.com/aibEw5ZpIL — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 22, 2022

“La situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren (a Cristiano Ronaldo). Si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera en su equipo, y no estoy muy seguro que el vestuario también lo quiera“, dijo Jamie Carragher hace solo unos días. Cabe mencionar que el presentador ha declarado en repetidas ocasiones ser fanático de Lionel Messi, incluso poniéndole por encima de Cristiano Ronaldo a nivel futbolístico.

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.