Cristiano vuelve a entrenarse con la Juventus en Turín

Tras pasar el día en Funchal pendiente de las condiciones de su madre, que sufrió un accidente cerebrovascular y que está actualmente estable, Cristiano regresó a Turín y se ejercitó a las órdenes del técnico Maurizio Sarri, informó el Juventus.

“Gracias a todos por los mensajes de apoyo a mi madre. Está estable y recuperándose en el hospital. Mi familia y yo agradecemos al equipo médico que está cuidando de ella y pedimos amablemente privacidad en este momento”, escribió Cristiano el martes en su cuenta de Twitter.

CR7 y sus compañeros todavía desconocen cuándo se jugará su próximo compromiso, pues Italia vive una emergencia por el brote del coronavirus que provocó el aplazamiento de muchos partidos tanto en la Serie A como en la Copa Italia.

El Juventus iba a disputar este miércoles la semifinal de vuelta de la Copa Italia contra el Milan, tras el 1-1 de la ida de San Siro, pero el encuentro fue aplazado hasta una fecha por determinar.

De la misma manera, aún se desconoce si este fin de semana la Liga de la Serie A ordenará recuperar, a puerta cerrada, el duelo aplazado la semana pasada contra el Inter de Milán o si confirmará la celebración de la vigésima séptima jornada, en la que el Juventus visitaría al Bolonia.

Italia ha registrado, según el último balance oficial de la Protección Civil, un total de mil 694 contagios. De ellos, mil 577 pacientes padecen el virus, 34 han fallecido y 83 personas se han curado.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020