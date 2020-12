Cristiano y Morata arrollan al Parma

Tras el empate del pasado miércoles contra el Atalanta (1-1), en el que Cristiano falló un penalti, el delantero luso volvió a ser decisivo con sus goles para el Juventus de Andrea Pirlo, que se colocó momentáneamente a un solo punto de distancia del líder Milan.

En el estadio Tardini de Parma, el sueco Dejan Kulusevski rompió la igualdad en el 23 con un excelente remate de pierna zurda a centro raso del brasileño Álex Sandro y a partir de ese momento apareció Cristiano.

Apenas tres minutos más tarde, CR7 firmó un golazo de cabeza a centro de Morata y, ya en la reanudación, completó su doblete con un potente zurdazo cruzado. El luso ya es el máximo artillero en solitario de la Serie A, con dos goles de ventaja sobre el sueco Zlatan Ibrahimovic, del Milan.

Good to get back to victories and happy to help the team win with two goals! 💪🏽 #finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/sOqRrMcr0M

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 19, 2020