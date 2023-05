¿Cuál es el futuro de Ancelotti con el Real Madrid? El croata Modric considera que merece seguir

“El míster merece seguir, no tengo ninguna duda. Desde que ha llegado en su segunda etapa ha ganado todos los títulos. El año pasado fue una temporada increíble. Esta temporada hasta el Mundial estuvimos muy bien en LaLiga peleando por todo, después llegaron derrotas que no queríamos tener, no estaban previstas“, analizó.

“Es futbol pero creo que en Copa y Champions lo hemos hecho muy bien hasta el día de hoy. Por eso, para mí, no hay ninguna duda sobre su continuidad. Lo merece por todo lo que hace y ha hecho, lo que aporta al equipo con su experiencia. Por esta derrota no hay que hacer ningún drama”, añadió en la zona mixta del Etihad Stadium.