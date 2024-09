¿902, 901 o 900? ¿Cuántos goles tiene realmente Cristiano Ronaldo? De acuerdo con la Federación Internacional de Futbol Asociación​ (Fifa), el astro portugués ha marcado 901 dianas, aunque no todos están de acuerdo.

El comentarista deportivo y experto en datos de España, Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido como MisterChip, asegura que el actual jugador del Al-Nassr cuenta con un gol más, aunque la Fifa no quiera reconocerlo.

La carrera de CR7 se ha visto envuelta en diversas polémicas desde que surgió en la ciudad de Lisboa hace ya 22 años, sin embargo, en relación a sus anotaciones, hay dos goles en específico que causan controversia.

Cientos de fanáticos consideran que esas dos anotaciones deberían contar como oficiales, mientras que otro grupo de aficionados cree que ninguno de esos dos goles son válidos para que se le sumen a la lista del cinco veces ganador del Balón de Oro.

El primer gol que generó polémica fue durante un encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid hace 14 años, el 18 de septiembre de 2010, cuando un tiro libre de Ronaldo es desviado por su compañero, Pepe, antes de entrar a la portería.

La Liga española le otorgó la anotación a Cristiano, aunque muchos estadistas deportivos consideran que esa anotación no debería de contar en la lista del "Bicho", ya que el último jugador del Real Madrid en tocar el balón no fue él.

Why is this free kick not counted for Ronaldo’s goal tally. Pepe never intended to deflect the ball into the back of the net. It should be given to Ronaldo even if it hit Pepe. The intention to score was from Ronaldo.

pic.twitter.com/ht4ab1cBsI