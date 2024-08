El astro francés, Kylian Mbappé desde que firmó con el Real Madrid, los aficionados han estado a la espera de cuando sería en el que podría ser su debut con la camiseta blanca.

Mbappé en la presente semana completó su segundo entrenamiento de pretemporada, el primero con trabajo de campo en una sesión matinal el jueves, antes de ejercitarse el viernes con todo el grupo, por los dos días de descanso que concedió Carlo Ancelotti a los que realizaron la gira norteamericana.

El expectativa de su fichaje por el Madrid ha sido larga para los aficionados que habían sido bombardeados de rumores con su figura desde hace 7 años y finalmente disputará su primer partido vestido de blanco.

El inicio de Mbappé con el cuadro madridista podría ser en un partido oficial y con la posibilidad de levantar su primer título internacional a nivel de clubes.

Se trata de la Supercopa de Europa 2024; torneo que trae al reciente ganador de la Uefa Champions League, Real Madrid; y al último campeón de la Uefa Europa League, Atalanta.

En esta edición, el certamen a partido único se jugará en el Estadio Nacional de Varsovia, Polonia; y se define qué equipo se convierte en el "Supercampeón" de Europa.

El partido se estará disputando el próximo miércoles 14 de agosto 2024, a las 13 horas de Guatemala.

