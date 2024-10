¿Cuándo juega Francia? La subcampeona del mundo volverá a la actividad sin Kylian Mbappé

Al igual que la selección de Guatemala en América, el combinado de Francia se encuentra disputando la fase de grupos de la Liga de Naciones UEFA 2024, el campeonato que es parte de la clasificación europea para la Copa Mundial 2026.

'Les Bleus' iniciaron la competición internacional con el pie izquiedo, cayendo por 1-3 contra Italia en la primera jornada disputada en París, para posteriormente recuperarse en la segunda fecha al vencer 2-0 al cuadro de Bélgica.

Tras sumar una victoria y una derrota, los galos se encuentran posicionados en el segundo lugar del Grupo A2, con tres puntos, superados únicamente por la selección italiana, que sigue invicta con seis unidades.

Durante la fecha FIFA de octubre 2024, la escuadra tricolor disputará la tercera y cuarta jornada del certamen, donde tendrá que visitar al combinado de Israel en suelo neutral y al conjunto belga en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.

El siguiente partido de la selección francesa se llevará a cabo el jueves 10 de octubre a las 12.45 horas de Guatemala, cuando enfrenten al combinado de Israel en el Estadio Jozsef Bozsik ubicado en la ciudad de Budapest, Hungría.

Cuatro días después, el lunes 14 de octubre a las 12.45 horas, los dirigidos por Didier Deschamps viajarán a Bélgica para enfrentar a los "Diablos Rojos" en su propia capital, donde buscarán derrotarlos por segunda vez consecutiva.

Lea más: ¿Cuándo juega la Selección de Guatemala? Este es el calendario de los partidos de la bicolor

Los equipos que finalicen en las primeras dos posiciones del grupo clasificarán a los cuartos de final, al igual que las otras seis mejores selecciones de la Liga A, entre las que posiblemente se incluyan Portugal, Alemania y España.

Por su parte, los países que terminen en el tercer lugar accederán a los "Play-offs" por la permanencia en la Liga A, mientras que los últimos lugares descenderán automaticamente a la Liga B, la segunda categoría de la competición.

La estrella francesa del Real Madrid, el delantero Kylian Mbappé, se quedará descansando en España debido a que viene de una acelerada recuperación del bícep femoral en la pierna izquierda, por lo que el técnico galo prefirió que mantuviera el reposo.

Por otro lado, el "principito" de Borgoña, Antoine Griezmann, no fue tomado en cuenta tras oficializar su retiro de la selección francesa el pasado mes de septiembre, luego de 137 partidos, 44 goles, y los trofeos de la Copa del Mundo 2018 y la Nations League 2021.

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆 𝑻𝒄𝒉𝒐𝒖𝒂𝒎𝒆́𝒏𝒊 🫡@atchouameni will be wearing the captain’s armband for Thursday evening’s Nations League fixture 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/qgFhJ3YQaa