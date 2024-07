A menos de un mes para el comienzo de la temporada 2024-2025, la empresa de videojuegos Electronic Arts, también conocida como EA Sports, anunció la fecha de lanzamiento para su juego de futbol, FC 25.

Al igual que en años anteriores, el videojuego contará con dos versiones, la estándar y la "Ultimate", siendo esta última una edición con un precio más elevado, ya que le permitirá a sus compradores acceder al juego una semana antes del lanzamiento oficial.

Everything For the Club.#FC25 launches September 27. Pre-order now: https://t.co/1X4QWDXgD5 pic.twitter.com/tiBbX4N61S