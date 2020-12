¿Cuánto costaba vivir como Maradona? Revelan la cifra de sus gastos fijos mensuales

Diego Maradona siguió acumulando fortuna luego de retirarse como futbolista, ya que fue director técnico de muchos equipos, incluso de la Selección de Argentina. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

“Si yo fuera Maradona, viviría como él”, dice la canción titulada La vida es una tómbola, del cantautor francés Manu Chao. Al parecer Maradona pensaba lo mismo de la vida, pues luego de sacarse la lotería futbolística, según cuentan muchos, se prometió no volver a vivir algunas situaciones que marcaron su niñez.

Según medios argentinos, tras una auditoría inicial que ayudará a establecer a cuánto ascienden los activos de Diego Armando Maradona para poder conocer su herencia, se hizo un recuento de los gastos fijos del exfutbolista, los cuales entre alquileres, pago de seguros, línea de teléfonos y otros servicios para él, familiares y empleados, ascienden a un monto de 122 mil dólares mensuales.

En total, Maradona se hacía cargo de pagar mensualmente por 15 líneas telefónicas, para él, familiares y empleados; siete seguros de automóviles, de los cuales solamente usaba dos frecuentemente, tenía una planilla de 40 empleados y había pagado por adelantado un par de meses de alquiler de la casa que rentaba en El Tigre, Argentina, donde falleció.

Además Maradona pagaba los impuestos y servicios de seis propiedades a su nombre, tanto dentro como fuera de Argentina. Mientras el proceso jurídico para estimar su herencia está en marcha, todas sus cuentas están congeladas y no se sabe quién se hará cargo de sus gastos fijos mensuales.

Lujos compartidos

Algo que desde mucho tiempo antes de su muerte se supo por familiares y amigos cercanos es que el astro argentino tenía el hábito de tratar bastante bien a sus círculos de confianza, sumando por esta razón gastos bastante altos a sus cuentas por pagar.

Boletos de avión, fiestas y todo tipo de obsequios especiales para sus parejas, hijas, hermanas, nietos y demás personas de su círculo cercano no se hacían esperar, no importando en qué país se encontrara. Además, no hacían falta gastos en joyería, de la cual era un gran aficionado.

Los abogados de Maradona están buscando todos sus registros de Dubái, de donde se supone había conseguido la mayor cantidad de sus ingresos económicos de la última década.