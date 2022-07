Dani Alves: ‘Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club’

Dani Alves confía en poder llegar a la cita mundialista de este año. Para ello, el lateral brasileño está buscando equipo en este mercado de fichajes tras dejar el Barsa. Pese a sus 39 años recién cumplidos considera que todavía tiene mucho fútbol por delante.

Sobre su segundo adiós al Barcelona, Alves afirma en una entrevista a ‘The Guardian’ que no fue triste, pero le habría gustado terminar de otra forma: “Me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con vivir ese segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi despedida”.