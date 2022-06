Dani Alves no continuará en el FC Barcelona y dejó un emotivo mensaje de despedida en sus redes

El lateral internacional brasileño Dani Alves no seguirá en el Barcelona la próxima temporada , según confirmó este miércoles el jugador en su cuenta de Instagram, desde donde se despidió del club y de la afición azulgrana.

Alves, que el mes pasado cumplió 39 años, se mostró agradecido por “tener la oportunidad” de regresar al Barça la temporada pasada “para poder decir adiós”.

“Me gustaría agradecer también a todo el ‘staff’ por la oportunidad que me dieron de volver a este club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa. No saben lo feliz que soy. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria”, afirmó.

El lateral brasileño se marcha del conjunto azulgrana tras conquistar 23, entre ellos “2 tripletes, 1 sextete y un gran libro de oro escrito”, recordó.

“Se cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún. Que el mundo nunca lo olvide: un león, aunque tenga 39 años, continúa siendo un león bien loco”, sentenció en su despedida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Alves (@danialves)

Alves ha jugado un total de 408 partidos con el Barça, de los que 391 fueron en su primera etapa en el club, de 2008 a 2016, en la que ganó seis Ligas, tres Ligas de Campeones y cuatro Copas del Rey.

El lateral derecho aún aspira a ser convocado por Tite para jugar con Brasil el Mundial de Qatar-2022 y jugó como titular los dos partidos que disputó la Seleçao el mes pasado contra Japón y Corea del Sur.