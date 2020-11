Dani Alves reconoció que intervino para evitar que Messi se marchara del Barcelona y contó cuál fue el mensaje que le mandó

Lionel Messi y Dani Alves fueron compañeros en el FC Barcelona. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El jugador brasileño, ahora integrante del Sao Paulo, escribió al futbolista argentino Lionel Messi cuando quería abandonar el Barça y durante una entrevista reciente que concedió a la cadena catalana Rac 1, contó varios detalles del club español y del jugador argentino a quien considera su amigo.

La posible salida de Lionel Messi del Barcelona fue un tema que generó interés en el mundo, especialmente en el entorno deportivo que está vinculado al futbol. Medios de todos los países siguieron de cerca la negociación que tuvo el futbolista con la directiva del equipo. Sin embargo, fue Dani Alves que lo “convenció” a seguir en el club

“Una vez, cuando me querían echar del Barca le dije: ´Oye, me voy de aquí porque me quieren sacar y ante e eso prefiero irme porque me gusta irme como vine´. Messi me respondió y dijo: ´Dani no te vayas. ¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’”, reveló Alves.

El brasileño recordó ese momento y decidió contactar a Messi durante su actual proceso. “Le mandé un mensaje para que no abandonara el equipo y le dije lo mismo: ¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’”, agregó Alves, quien también afirmó que no obtuvo respuesta de Messi, pero creo que sí lo leyó.

“Lo mío era diferente, me querían echar. Sin esa acción nunca me hubiese marchado del Barça. Marcharte por tus propios pies, a que te quieran tirar a la basura, son dos mundos. Messi es tan grande como el escudo del Barça”, concluyó.