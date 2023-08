Dani Olmo arruina el debut de Harry Kane, Leipzig gana la Supercopa al Bayern

Kane, emigrado a Alemania a los 30 años para ganar por fin su primer título, incapaz de lograrlo con el Tottenham y con la selección inglesa, tendrá que esperar para inaugurar su palmarés. Entró en juego en el 64 y poco pudo hacer para levantar a su nueva tropa.

Dani Olmo abrió el duelo marcando (minuto tres) y cerró la primera parte con su segundo gol (44). En la segunda parte firmó su triplete de penal (68).

En el 1-0 el internacional español aprovechó un balón suelto en el área tras un saque de falta para definir con calidad.

Tocado por la varita este sábado, el jugador formado en el Barcelona se ilustró en su segundo gol, cuando destrozó a dos defensores del Bayern con una inesperada ruleta que le dejó solo ante el arquero Sven Ulreich, al que batió por debajo de las piernas con la puntera.

Con Kane torciendo el gesto en el banquillo, el Bayern Múnich se había lanzado a por el empate tras prácticamente arrancar con un gol de desventaja.

Pero los jugadores dirigidos por Thomas Tuchel, dominadores, se mostraron torpes en el último gesto, como Serge Gnabry, cuando disparó a las manos de Janis Blaswich (10), el prodigio francés de 18 años, Mathys Tel, que remató a las nubes en el 24, o Leroy Sané, cerca de un poste (47).

En su casa, el gigante bávaro, ganador de las tres últimas ediciones de la Supercopa, parecía lejos de repetir su triunfo ante el Leipzig del pasado año, cuando se impuso 5-3.

