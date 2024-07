Varios jugadores de Uruguay, entre ellos el capitán José María Giménez, Ronald Araujo y Darwin Núñez se subieron a la tribuna en medio de una trifulca entre aficionados de las selecciones de Uruguay y Colombia, a la conclusión de una tensa semifinal de la Copa América 2024, en la que el conjunto cafetero se impuso por 0-1.

Giménez explicó posteriormente que lo que trataron fue de defender a sus familiares que se encontraban en esa zona del estadio. "Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con bebés chiquitos y recién nacidos. Un desastre todo", dijo.

La escena recordó otros episodios en los que los futbolistas han saltado a las gradas a agredir a aficionados. La más famosa, sin duda, la del francés Eric Cantona, que el 25 de enero de 1995 dio una patada de 'kung fu' a un ultra que le estaba insultando después de haber sido expulsado durante el encuentro que el Manchester United disputaba con el Crystal Palace.

Cantona fue suspendido durante 9 meses y tuvo que pagar una multa de 20.000 libras esterlinas.

De igual forma, el 28 de abril de 2019, el brasileño Neymar agredió a un espectador cuando subía a recoger la medalla de subcampeón de La Copa de Francia, tras perder la final frente al Nantes con el PSG. El delantero brasileño se encaró con un aficionado que le insultaba mientras le grababa con un móvil y le dio un puñetazo en la cara. Neymar fue sancionado con tres partidos y otros dos en suspenso mientras no fuese reincidente.

Fuera del futbol han ocurrido estos choques; Para los fans de la NBA, las escenas de la Copa América pudieron recordar al infame "Malice at the Palace", una multitudinaria pelea en Detroit en 2004 en el desenlace de un partido entre los Pistons y los Indiana Pacers.

