David Luiz es el fichaje estelar del Arsenal en el último día de contrataciones de la Premier League

Los ‘Gunners’ habrían pagado ocho millones y medio de euros por el central brasileño, que llega para cubrir el hueco dejado por el antiguo capitán Laurent Koscielny rumbo al Girondins de Burdeos.

“David tiene mucha experiencia y estoy ansioso por trabajar con él. Es un jugador que conocemos bien, que nos reforzará defensivamente“, se congratuló el técnico Unai Emery.

David Luiz, de 32 años, pasó dos años en el París SG, y llegó al Chelsea en 2016. En el Arsenal lucirá el dorsal 23.

Lee también: Wayne Rooney deja la MLS y será entrenador-jugador en el Derby County

El Arsenal encajó 51 goles en la pasada edición de la Premier League y no logró el pase a la Liga de Campeones por tercera temporada consecutiva.

Te puede interesar: Guardiola explica por qué no apostará todo para ganar la Champions

🔵➡️🔴

So good to have you in north London, @DavidLuiz_4 😎

🇧🇷 #BemvindoDavid pic.twitter.com/1NDhcPkTzF

— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019