Del eterno Cristiano Ronaldo al enmascarado Kylian Mbappé, pero también la dupla inglesa Harry Kane-Jude Bellingham, las grandes estrellas de la Eurocopa-2024 no han encontrado todo su foco en la primera fase, a la espera de ser decisivos a partir de octavos.

Con los hinchas dando color a una Eurocopa que se disputa con los estadios llenos, ambiente festivo y gran expectación, los grandes protagonistas no han estado por ahora a la altura del evento.

Empezando por 'Mr Eurocopa', Cristiano Ronaldo, dueño de gran parte de los récords individuales en la competición. A sus 39 años y exiliado en el Al-Nassr saudita, el torneo continental era la ocasión perfecta para recordar al mundo su inmortalidad.

Pero en tres partidos no ha conseguido marcar, aunque suma un puñado de ocasiones. Tuvo el gol en su bota ante Turquía (3-0), pero prefirió regalarle el tanto a su compañero Bruno Fernandes.

Los octavos ante Eslovenia pueden ser una buena ocasión para volver a ver su característico salto con giro y apertura de brazos para celebrar.

Considerado el mejor jugador del mundo y fichado por el Real Madrid antes del torneo, Kylian Mbappé ha dado mucho que hablar por su posicionamiento político y su fractura nasal en el primer partido ante Austria. Lo poco que ha hecho en el campo ha servido para que una Francia muy pobre logre el pase a octavos.

El delantero de 25 años salvó el triunfo (1-0) en el debut al fabricar la jugada que terminó con gol en propia puerta de los austriacos.

No jugó en la segunda jornada y volvió en la tercera, con una máscara que le incomodaba. Pero marcó el gol de Francia, de penal, en el 1-1 ante Polonia, su primer tanto en las Eurocopas. Para celebrarlo se quitó su 'antifaz'. Tendrá una nueva oportunidad de firmar una gran actuación en octavos ante Bélgica.

Tampoco ha mostrado sus cualidades el segundo capitán francés, Antoine Griezmann, que incluso se quedó en el banquillo ante Polonia.

El gol polaco aquella tarde lo marcó, también de penal, su gran estrella, Robert Lewandowski, lastrado por una lesión que sufrió antes del torneo y que le hizo perderse el primer partido y empezar como suplente el segundo.

Eliminada Polonia, Lewandowski, camino de los 36 años, declaró que sigue teniendo "la llama encendida" y que continuará en el equipo nacional.

Una vez más, Inglaterra vive un torneo agitado, con su entrenador Gareth Southgate señalado por la pobre imagen del equipo, clasificado con solo dos goles a favor a pesar de tener el ataque más poderoso de la competición.

