Dele Alli del Tottenham pide perdón por una broma sobre el coronavirus

En el video publicado en Snapchat el sábado, el jugador aparecía con una máscara de protección cubriendo su rostro y con un mensaje que rezaba: “Corona qué…, subid el volumen”.

Seguidamente el jugador del Tottenham enfocaba a un hombre de origen asiático, y después a un jabón antiséptico con el mensaje “Este virus tendrá que ser más rápido que eso para atraparme”.

Bernardo gets a ban for joking with his best friend but Dele Alli can do this to a stranger? pic.twitter.com/bZ4pPmvEyH

— Kai (@BlueCitizenn) February 9, 2020