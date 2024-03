Según Anjos, desde su ingreso al estadio, observó a aficionados llamando "mono" a Vinicius, incluso un coro en su sector. La situación se intensificó tras el segundo gol de Vinicius, desencadenando un altercado entre Anjos y la familia del niño que profirió el insulto. La seguridad del estadio intervino, aunque sin mayores consecuencias.

Contrastando con la experiencia de Anjos, El Periódico de España no registró comentarios racistas en la manifestación previa ni en la llegada del Real Madrid al campo. Anjos, visiblemente afectada, lamentó la falta de apoyo y la normalización de tales actitudes por parte de la seguridad del estadio.

La asociación Libertad VLC denunció la requisición de carteles anti-Vinicius, añadiendo más controversia al evento. Anjos se sintió amenazada y desprotegida, destacando la necesidad de abordar el racismo en el fútbol. La Liga podría analizar el video, subrayando la importancia de erradicar conductas discriminatorias en este deporte.

A ESPN teve acesso a um vídeo no qual uma criança xinga Vinicius Júnior de macaco. Os adultos com o menor tentam impedir a gravação, feita por uma brasileira nas arquibancadas do Mestalla. Conversei com Anna Anjos, autora do vídeo, residente em Barcelona, que viajou até Valência… pic.twitter.com/XmJFatFPGx