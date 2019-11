Diego Maradona explota contra sus hijas: “No les voy a dejar nada”

La familia Maradona Villafaañe. (Foto tomada de Internet)

Diego Maradona y su familia protagonizan un escándalo que se ventila en inquietantes publicaciones en redes sociales.

Comenzó con Gianinna, la segunda hija, con un mensaje el 30 de octubre en Instagram a propósito del cumpleaños 59 del Diez.

“No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él. ¡Por favor! ¡Gracias!”, escribió y destapó lo temores sobre la salud de Diego.

Maradona dejó que pasaran los días, pero este 4 de noviembre divulgó en Instagram un video que contradice a su hija y deja un fulminante mensaje.

“Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo”, manifestó Diego.

Más adelante continuó: “Les digo a todos: no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias”.

La publicación llevaba el mensaje: “Más vivo que nunca… y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío”.

La prensa argentina atribuye esa expresión a las diferencias con su exesposa Claudia Villafañe, las cuales se esgrimen ante la justicia.

Y fue precisamente Villafañe quien se sumó a la controversia con otro mensaje explosivo: “Así como tenes h*** para subir un video a su instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste”.

Esa citación judicial sería precisamente mañana martes, respecto a una mediación por un pulso para hacerse de las camisolas del entrenador de Gimnasia durante su época de futbolista.

