Dinamarca sigue en su cuento de hadas y alcanza semifinales de Eurocopa

El centrocampista danés Thomas Delaney adelantó pronto a los suyos con un remate de cabeza a placer a la salida de un córner (5). Cerca del descanso, Kasper Dolberg ampliaba la ventaja con un remate con el pie en el segundo palo (42).

El artillero Patrik Schick prolongó su gran momento e hizo el único gol checo nada más comenzar el segundo tiempo (49).

Dinamarca regresará a unas semifinales del máximo torneo europeo de selecciones tras las que pisó en 1992, cuando se proclamó campeona con su generación apodada ‘Danish Dynamite’.

En el partido por la final, que tendrá lugar el próximo miércoles en el estadio londinense de Wembley, se enfrentará a Inglaterra o Ucrania.

Los nórdicos salieron vencedores del único duelo de cuartos que oponía a dos selecciones que saben lo que es ganar la Eurocopa. Los checos levantaron el trofeo en 1976, todavía como Checoslovaquia y en unión con los eslovacos.

Dinamarca además se tomó la revancha por la derrota sufrida en la misma ronda de la Eurocopa-2004 contra los checos (3-0).

La solidez defensiva ha sido uno de los fuertes de República Checa en el torneo. Es por eso que sorprendió tanto la primera diana de los vikingos, donde hasta tres futbolistas checos se desentendieron de Delaney, permitiéndole rematar completamente solo (5).

El gol dio confianza a Dinamarca, que apretó en busca del segundo y estuvo cerca de lograrlo por medio de Mikkel Damsgaard (13) y nuevamente Delaney (17). Los de rojo probaban con un tiro desviado de Schick (12).

Más clara fue la acción del medio Tomas Holes, quien no pudo batir a Kasper Schmeichel luego de que el propio arquero danés regalara el balón a los checos, que armaron una rápida jugada (22).

El partido se convirtió en un toma y daca. Los centroeuropeos apretaban con peligro pero los nórdicos asustaban con sus contragolpes.

