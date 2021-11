Diogo Jota se retiró de un torneo internacional de FIFA22 para poder llegar a tiempo y jugar con el Liverpool ante Southampton

De manera bastante curiosa el luso dejó su marca con un doblete en el estadio de lo reds.

El primer tanto contra los santos lo consiguió a los 97 segundos de la cita y lo festejó sentado en el césped haciendo como que sostenía un control de consola en las manos.

Este fue el gol más rápido de la temporada en el campeonato inglés.

There’s no way Jota just did that celebration

Treinta minutos después, se anotó la dopietta que en ese momento era el 2-0 transitorio.

Thiago Alcantara hizo el tercero y Virgil van Dijk sentenció la historia con el 4-0 definitivo.

Esta temporada, de 13 jornadas que se han disputado Jota ha visto acción en 12 de ellas. En estas apariciones ha conseguido 7 goles y una asistencia.

Diogo Jota spent his morning playing a competitive FIFA 22 international qualifier. He had to leave the tournament early because he was playing Southampton at 3 p.m.

He scored after 97 seconds, hit a FIFA celebration, then added another goal in the first half 🎮 pic.twitter.com/ubhCz1Ry3e

