¿Dónde vas a estar mejor que aquí?: Las palabras del defensa del Barcelona, Dani Alves, sobre Lionel Messi y su complicada situación en el PSG

El brasileño Dani Alves afirmó que el argentino Lionel Messi, con el que compartió vestuario en el Barcelona entre 2008 y 2016, “no está disfrutando” en el Paris Saint-Germain y le recordó que no “hay nada mejor” que jugar en el club azulgrana.

“Para mí Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado. Voy a decir una cosa que Leo (Messi) siempre me decía: ‘¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’ Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí (Barcelona)”, dijo en una entrevista al canal de televisión ESPN.