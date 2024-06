El viernes 14 de junio comienza el torneo más grande a nivel de selecciones del futbol europeo, la Eurocopa que se organiza en Alemania, siendo la segunda vez que el país teutón acoge el torneo.

La Uefa comunicó que habrá 10 estadios que serán sedes durante los 51 partidos que afrontarán los 24 equipos, entre ellos aparecen: Berlín, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Hamburgo, Gelsenkirchen, Leipzig, Stuttgart y Múnich.

Existe mucha expectación de este gran torneo por el momento que viven las 24 selecciones clasificadas, se espera una Eurocopa muy igualada por el alto nivel en el que los jugadores llegan al campeonato europeo, y del rendimiento de las grandes figuras de las favoritas como Kylian Mbappé, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Lamine Yamal, entre otros.

Al ser el anfitrión, Alemania disputará el primer partido, algo que ya hizo en 1988 al haber sido sede del torneo por primera vez, en donde el 10 de junio de aquel año empató 1-1 contra Italia.

La selección de Alemania abrirá la Eurocopa enfrentándose a Escocia en el Allianz Arena, mítico estadio del Bayern München; este escenario ya vivió una inauguración, la del Mundial 2006 cuando los locales vencieron a Costa Rica 4-2; y en la Eurocopa albergó los partidos de los alemanes en la edición del 2021, en fase de grupos ante Francia (perdió 0-1), Portugal (ganó 4-2) y Hungría (empató 2-2).

Se podrá seguir la inauguración, al igual que todo el torneo en ESPN a partir de las 13 horas (horario Guatemala).

Antes del encuentro se le rendirá homenaje al ex-jugador y leyenda del futbol alemán fallecido el pasado 7 de enero del 2024, Franz Beckenbauer; futbolista que disputó dos Eurocopas (1972 y 1976).

Después de la apertura la jornada europea continuará el día sábado con la continuación del Grupo A, Hungría vs Suiza (7 horas), y con la actividad en el Grupo B, España vs Croacia (10 horas) e Italia vs Albania (13 horas), todos se transmitirán en ESPN.

We will honour the life of Franz Beckenbauer at the #EURO2024 opening ceremony on Friday.



The Germany great passed away aged 78 in January, having lifted the European Championship and World Cup as a player, and the latter as a coach.



Full details: ⬇️