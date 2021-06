Dos mil residentes escoceses positivos al covid-19 después de eventos ligados a la Eurocopa

Entre el 11 y el 28 de junio, 1.991 de los 32.539 residentes escoceses que dieron positivo al coronavirus fueron identificados como asistentes a uno o dos eventos relacionados con la Eurocopa de futbol cuando eran contagiosos, señala Public Health Scotland en un informe estadístico publicado este miércoles 30 de junio..

Esta cifra comprende a los espectadores que asistieron a uno o varios partidos en los estadios de Hampden Park (Glasgow) o Wembley (Londres), la ‘fan zone’ de Glasgow o reuniones informales, en pubs o en los domicilios de la gente.

Casi dos tercios (1.294) declararon que acudieron a Londres para algún evento relacionado con el torneo, incluidas 397 personas para asistir al Escocia-Inglaterra (0-0) el 18 de junio en Wembley.

La publicación de estas cifras tiene lugar en plena polémica por la decisión de la UEFA de organizar las semifinales y la final en Wembley, cuando el Reino Unido sufre un importante incremento de la variante Delta, más contagiosa y dominante ahora en el país.

El vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas expresó recientemente sus “dudas” sobre este proyecto, estimando que la UEFA tendría que “analizar con cuidado” una decisión que “no es inocente”.

Según el gobierno británico, van a estar autorizados más de 60.000 espectadores en las gradas de Wembley para las semifinales y la final de la Eurocopa, en lugar de los 40.000 previstos inicialmente, en un recinto con una capacidad máxima de 90.000 asientos.

