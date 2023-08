Dos pisos, terraza y un minigolf: Así es la mansión que Lionel Messi escogería para vivir en Miami

Pese a que el “10” ya disputó tres encuentros con el Inter Miami, en donde suma 5 goles, la familia Messi aún no está establecida en una casa, y a raíz de eso se les ha visto en diferentes propiedades, como está que está ubicada en uno de los sectores más lujosos de Florida.

Las imágenes, captadas por el Grosby Group, documentaron a Lionel Messi junto a Antonela y su hijo mayor en una mansión en Boca Raton, lugar conocido por ser el vecindario en donde celebridades como Ariana Grande, Adam Sadler e incluso Donald Trump tienen su hogar.

