Duelo Cristiano-Van Dijk con la vista en el Balón de Oro

¿Quién será el primer capitán en levantar este trofeo de la Liga de Naciones? El resultado de la batalla entre el líder de la “Selecçao” y el de la “Oranje” debería dictar el vencedor de la nueva prueba de la UEFA.

Esenciales tanto en club como en selección, tienen la ocasión de medirse con sus equipos nacionales y el resultado debería tener influencia sobre sus aspiraciones de cara al Balón de Oro.

Antes de enfrentarse al cinco veces ganador de la principal distinción individual del fútbol, Virgil Van Dijk ha hecho una gran temporada, en la que frustró prácticamente a todos los delanteros que osaron enfrentarse a él.

El coloso del Liverpool (1,93m), subcampeón liguero con su club, fue elegido mejor jugador de la Premier League, a pesar del título ganado por el Manchester City y su pléyade de talentos ofensivos.

One more push, one more final! #DutchLions 🦁 pic.twitter.com/TEMD6gtVM8

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) June 7, 2019