Durante un tenso intercambio de palabras, el exJuventus entregó a Guendouzi sus espinilleras, con una imagen de la victoria de la albiceleste sobre los galos en el Mundial 2022. Dybala, parte del equipo de Lionel Scaloni, recordó así la derrota al francés, causando que las tensiones persistieran incluso después del pitido final, mostrando la rivalidad entre ambos, el futbolista de la Roma y el de la Lazio.

La intensidad del partido no disminuyó en ningún momento. La Roma comenzó fuerte, con Angeliño y Paredes amenazando la portería rival, mientras la Lazio resistía los ataques y buscaba marcar con Immobile. Mancini finalmente rompió el empate con un cabezazo tras un córner de Dybala, desatando la celebración en el estadio al minuto 42.

A pesar de los esfuerzos de la Lazio por igualar el marcador, la Roma se mantuvo firme, hilando cinco partidos sin perder en la Serie A y derrotando al nuevo entrenador de la Lazio, Igor Tudor.

El encuentro, lleno de emoción y tensión desde el inicio, se vio marcado por los aficionados que llenaron el estadio con cánticos y gritos, creando un ambiente electrizante. Ya que el equipo manejado por Danielle De Rossi, buscaba mantener su posición en la quinta plaza de la tabla, mientras que los de Tudor ansiaban la oportunidad de cortar la racha de la loba.

El primer tiempo fue equilibrado, con ambos equipos creando oportunidades de gol. Sin embargo, ninguno logró capitalizar sus ocasiones y el marcador permaneció inalterado. Fue en la segunda mitad cuando el juego se intensificó, con la Roma presionando en busca del gol y la Lazio defendiendo con uñas y dientes.

ROMA IS RED 🔴



They win the Derby della Capitale for the first time since 2022! pic.twitter.com/XBO0ud4hwW