EEUU vence 3-2 a México en la primera final de la Liga de Naciones de Concacaf

En el minuto 114, Christian Pulisic, el delantero del Chelsea, anotó el 3-2 convirtiendo un penal que desató la expulsión del seleccionador de México, el argentino Gerardo ‘Tata Martino’, y la caída de objetos al campo en el Empower Field de Denver (Colorado), donde la mayoría de aficionados eran mexicanos.

El árbitro panameño John Pitti pitó después otra pena máxima a favor del Tri, por mano de McKenzie, que erró Andrés Guardado en el 120+4.

Estados Unidos logró así su segunda victoria en siete finales de torneos de Concacaf contra México, la primera desde la Copa Oro de 2007.

