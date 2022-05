El AC Milan rompe la sequía y gana la liga italiana once años después

Llegaron líderes a esta última jornada, con dos puntos de ventaja sobre el Inter de Milán (2º), que cumplió su parte del trabajo al ganar este domingo 3-0 ante la Sampdoria, pero el triunfo de sus vecinos le impidió revalidar el título en Italia.

El Milan dejó muy claro desde el principio que no estaba dispuesto a desperdiciar esta oportunidad.

El francés Olivier Giroud, en ambos casos asistido por Rafael Leao, adelantó al Milan en Reggio Emilia con un doblete (minutos 17 y 32), y poco después amplió la cuenta el marfileño Franck Kessié (36), igualmente con pase de Leao.

Eso convertía en misión imposible el objetivo del Inter, que jugaba a la vez en su estadio Giuseppe Meazza de la capital lombarda y que consiguió sus tantos en la segunda mitad, por medio del croata Ivan Perisic (49) y del argentino Joaquín Correa (55, 57).

Esos goles del Inter llegaron cuando el Milan ya ganaba por 3 a 0, por lo que los ‘tifosi’ los festejaron, pero sabiendo que no iban a permitir que su equipo fuera campeón.

El AC Milan cerró su temporada con un impresionante esprint final de dieciséis partidos seguidos sin perder y con una única derrota liguera en la segunda vuelta del campeonato.

Our people, our colours: this is #ACMilan, we are the CHAMPIONS OF ITALY ❤️🖤🇮🇹

La nostra gente, i nostri colori: niente è più bello! Festeggiamo rossoneri, SIAMO CAMPIONI D'ITALIA! ❤️🖤🇮🇹#AlwaysWithYou #SempreMilan #SassuoloMilan pic.twitter.com/L8gw79K5nT

— AC Milan (@acmilan) May 22, 2022