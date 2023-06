El árbitro guatemalteco Mario Escobar será el encargado de impartir justicia en el México vs Honduras de Copa Oro

El nacional Mario Escobar, acompañado de los también guatemaltecos Luis Ventura, Humberto Panoj y Brayan López serán la cuarteta arbitral. En el VAR les acompañan los estadounidenses Timothy Ford y Allen Chapman.

México es ocho veces ganador del torneo y bajo la dirección técnica interina de Jaime Lozano buscará retomar el trono que actualmente le pertenece a la Selección de Estados Unidos que empató el sábado en el partido inaugural 1-1 ante Jamaica.

Ante Honduras, México lidera la serie con cuatro victorias, dos empates y apenas una derrota. México y Honduras son uno de los partidos más jugados en la historia de la Copa Oro, solo detrás de Panamá vs. USA (11) y Canadá vs. Costa Rica (9).

3 thrilling matches on the second day of action! #goldcup

Matchday presented by @qatarairways pic.twitter.com/xlxALDATv6

— Gold Cup (@GoldCup) June 25, 2023