El argentino Lionel Messi recibe una camiseta firmada por el Papa Francisco

“Hombre de fe, Messi me confirmó hasta qué punto este paso era importante para él. Rezamos juntos”, escribió en las redes sociales monseñor Gobilliard junto a una foto del exjugador del FC Barcelona sujetando una camiseta entre las manos y otra junto al brasileño Neymar.

“El intercambio de camisetas entre el Papa y la estrella argentina se ha completado”, añade Athletica Vaticana.

En octubre, el primer ministro francés Jean Castex entregó al Papa Francisco la camiseta dedicada de Messi, serigrafiada con el dorsal 30, con los colores del París Saint-Germain.

El pontífice argentino, -desde su infancia aficionado del club San Lorenzo de Buenos Aires- había expresado su gratitud y le había felicitado por su “sencillez”.

Messi y Jorge Bergoglio, elegido Papa en marzo de 2013, se habían encontrado en agosto de aquel año en el Vaticano.

Lionel Messi being presented with a Vatican Athletic shirt signed by the pope. pic.twitter.com/uGDS0cQuBh

— Catholic Arena (@CatholicArena) January 24, 2022