El Atlético de Madrid se reporta listo para iniciar con su nueva era

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ya puede contar con toda su artillería para la próxima temporada, tras las últimas llegadas de Kieran Trippier y Mario Hermoso, presentados ayer como nuevo jugadores rojiblancos (Foto Prensa Libre: EFE)

Superada la primera fase de la preparación veraniega, con dos semanas de exigencia física, insistencia táctica y afinada puesta a punto en Los Ángeles de San Rafael, en la sierra segoviana, donde el equipo ha adquirido la base de la carga de trabajo para el nuevo curso, llega el primer amistoso… Y el debut de muchos futbolistas.

Ya no están ni Diego Godín ni Juanfran Torres ni Filipe Luis, esenciales durante toda la era Diego Simeone. Ni tampoco Antoine Griezmann, el mejor goleador del equipo en el último lustro y del club en las cuatro décadas más recientes. Se ha marchado al Barcelona. También se han ido Rodrigo Hernández y Lucas Hernández.

Son bajas notables para el equipo y el grupo, pero el club ha respondido con fuerza en el mercado, como el aspirante que es a todo actualmente en cada temporada.

Han llegado ocho incorporaciones con una inversión cercana a los €250 millones: los defensas Kieran Trippier, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Renan Lodi; los medios Marcos Llorente y Héctor Herrera; y los atacantes Iván Saponjic y Joao Félix, sobre el que se centran las miradas por sus indudables cualidades, por su precio (€126 millones) y por las enormes expectativas que genera su talento.

Su debut está ya a punto, este sábado contra el Numancia, como seguramente el de cada uno de los futbolistas incorporados al equipo durante este verano, aunque no todos juntos desde el once, en el que Diego Simeone ha trabajado ya de forma meticulosa durante estas dos semanas para que no haya ninguna fisura en un bloque compacto.

A la espera de José María Giménez, Thomas Partey y Santiago Arias, aún de vacaciones, y pendiente de Koke Resurrección, con unas molestias en el muslo, se espera que Simeone, al menos en un tiempo, una en el mismo once todos, o casi todos, los trazos dados hasta ahora de la alineación que idea para el inicio de la competición.

A Jan Oblak, en la portería; a Kieran Trippier, Stefan Savic, Mario Hermoso -recién fichado- o Felipe Monteiro y Renan Lodi, en la defensa; a Marcos Llorente, como medio centro, con Héctor Herrera, si Koke no está en condiciones, y Saúl Ñíguez a sus lados; y a Joao Félix, Diego Costa y Álvaro Morata en el frente de ataque.

También habrá minutos para Thomas Lemar, Víctor Machín, ‘Vitolo’, y el resto de hombres de la primera plantilla para esta temporada, con la duda de Nikola Kalinic o Ángel Correa, en la rampa de salida, y para varios de los jóvenes que han hecho este tramo de la pretemporada.

La duda está en la elección del sistema: 1-4-3-3, 1-4-4-2, o 1-4-3-1-2… Con todos ellos ha probado durante estas dos semanas. Son diferentes variantes para un equipo que se adapta a las nuevas características de su plantilla y que encara ya el primero de los seis test previstos de preparación. En un mes, aguarda LaLiga.

