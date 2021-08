El Barça gana el Gamper ante la Juve en el primer partido tras marcha de Messi

El estadio Johan Cruyff sirvió de escenario para la puesta de largo del conjunto de Ronald Koeman, que arrancará el campeonato liguero el 15 de agosto ante la Real Sociedad.

“A pesar de la despedida de Leo Messi, estamos muy ilusionados con esta plantilla y los fichajes y los jóvenes, que son el futuro de este gran Club”, lanzó Koemam a los apenas 3.000 aficionados presentes.

Fue la primera vez en que el Trofeo Joan Gamper se disputaba también en categoría femenina, en la que el Barça también derrotó a la ‘Vecchia Signora’ (6-0).

💥 BOOM! 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊 !! @RIQUIPUIG MAKES IT 3-0 ON THE FINAL PLAY OF THE GAME! #BarçaJuve #TrofeuGamper pic.twitter.com/ofNfJNWR93

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021