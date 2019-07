El Barcelona cierra el ejercicio con un beneficio neto de €4.5 millones

La Junta Directiva del club azulgrana presentó este miércoles, en un comunicado, el cierre de las cuentas correspondientes a la temporada 2018-19.

Según las cifras presentadas, el resultado final del ejercicio refleja unos ingresos récord en la historia del Barcelona de €990 millones, a lo que se sumaron unos gastos de €973 millones.

De esta manera, el beneficio de explotación fue de €17 millones, mientras que el beneficio neto se situó en los €4.5 millones después de impuestos.

Con este resultado, el Barcelona encadena ocho ejercicios consecutivos con beneficios, con un total acumulado de €192 millones en este periodo, y supera por sexto año consecutivo la cifra máxima de ingresos.

El Ebitda quedó fijado en los €179 millones, una cifra por debajo del límite en relación a la deuda neta fijada en el artículo 67 de los estatutos del club.

