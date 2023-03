El Chelsea se cree su resurrección: Victoria 1-3 ante Leicester City en un partido vibrante

Los goles de Ben Chilwell y Kai Havertz doblegaron al de Patson Daka y permitieron a los de Potter ganar fuera de casa por primera vez en diez encuentros.

Un triunfo reconfortante para un Chelsea que en las últimas semanas ha ganado enteros y ve la luz al final del túnel. Ayudó a ello el tempranero gol de Chilwell, que enganchó una volea dentro del área, y acalló al King Power Stadium, su antigua casa y esa que no paraba de pitarle durante el encuentro.

A raíz del gol del lateral, el partido se convirtió en un vaivén continuo y así llegó la ocasión para Joao Félix, que picó un mano a mano delante de Ward con la mala fortuna que se fue a la madera, y la contrapartida del Leicester, un disparo de Dewsbury-Hall desde fuera del área al larguero.

Hasta que por insistir llegó el empate del Leicester, que presionó muy bien la salida desde atrás del Chelsea, robó la pelota a Joao y Daka, en la frontal, clavó la pelota junto al palo derecho de Kepa.

El meta español, que apunta a estar en la próxima lista de España, se resarció con un paradón a disparo a bocajarro de James Maddison y permitió que el Chelsea mantuviera el empate hasta que Enzo frotó la lámpara, picó la pelota por encima de la línea defensiva del Leicester para que Havertz, con otro toque de magia, picara la pelota delante de Ward.

Adelantarse justo antes del descanso dotó al Chelsea de una ventaja casi inexplorada para ellos esta temporada, pero no frenó el reguero de ocasiones. Los ‘Blues’, aún con 1-2, se salvaron del empate con Conor Gallagher sacando un balón debajo de palos y con Dewsbury-Hall errando un balón franco en el área pequeña.

OHH CHELSEA WE LOVE YOU! #LeiChe pic.twitter.com/YNT93cescT

En los minutos finales, el Leicester, necesitado de puntos para escapar del descenso, se fue arriba, y el Chelsea sentenció a la carrera, con una de las mejores contras de lo que va de temporada.

Enzo arrancó la jugada con un pase de exterior en largo para Havertz; el alemán condujo hasta el área y cambió la orientación para Mudryk, que llegó forzado y la acomodó de cabeza al punto de penalti, donde entró Kovacic, en posición acrobática, como de golpe de kárate, y anotó el 1-3.

Para terminar de emborronar la imagen del Leicester, Wout Faes fue expulsado por doble amarilla.

El Chelsea, que gana a domicilio por primera vez tras diez partidos, es décimo en la tabla, con 37 puntos, a once de la Champions y a cinco de la Europa League, mientras que el Leicester, que ha perdido cuatro partidos seguidos, es décimo sexto, con solo un punto de ventaja sobre el descenso.

Kovacic doesn’t score many goals but when he does they’re special.. 😮‍💨 pic.twitter.com/b40S4TUTwm

— Conn (@ConnCFC) March 11, 2023