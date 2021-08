El Chelsea sobrevive en Anfield (1-1) ante el Liverpool

Thomas Tuchel recompuso a su equipo en el intermedio. Sacó al campo al central Thiago Silva por Haverz y a Mateo Kovacic por Ngolo Kanté, con molestias.

Una declaración de intenciones del Chelsea, que mantuvo el tipo durante los 45 minutos a pesar de las avalanchas de su rival. Cercó el área visitante el Liverpool, que no tuvo puntería y se estrelló una y otra vez contra el orden del campeón de Europa.

El duelo de Anfield terminó por dejar sin pleno a Chelsea y a Liverpool, que afrontaron la cita con todos los partidos ganados. El empate acentúa la igualdad en una tabla que, por diferencia de goles, domina el West Ham con siete puntos. Los mismos que Chelsea, Liverpool y Everton.

