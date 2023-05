“El City no va a ganar al Madrid, lo va a destruir”: El pronóstico de Rooney que no agradará a los madridistas

“El Manchester City no solo ganará al Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones, sino que los van a destruir. Puedo estar equivocado, pero creo que el City está en otro nivel. Nunca se puede descartar un equipo con la experiencia y la historia de Madrid, pero yo no apostaría por ellos. Creo que este es el año del City”, opinó este domingo en el diario The Times de Inglaterra.

Rooney dejó claro que para él, el equipo de Pep Guardiola es superior y el factor diferencial es el delantero noruego Erling Haaland.

“Hace un año, el Madrid eliminó al City, pero ahora la dinámica es diferente. El City está mejor en defensa y es un equipo más paciente, pero el mayor cambio es Erling Haaland. La temporada pasada en el Bernabéu, el equipo hizo cinco minutos locos que le hicieron perder la eliminatoria. Con Haaland no habría pasado” continuó.