Las Águilas del América, dirigidas por el entrenador brasileño Andre Jardine, vencieron el domingo 26 de mayo por 1-0 al Cruz Azul, con un polémico penalti de Henry Martín para ganar el título del Clausura del futbol mexicano, su decimoquinto título de liga y el segundo consecutivo.

En el estadio Azteca, los Azules dejaron ir cuatro oportunidades claras de gol, tres de ellas detenidas por el guardameta Luis Ángel Malagón, para confirmar el triunfo de los azulcremas. En el 78 Henry anotó un penalti revisado durante siete minutos por los oficiales y decidió el campeonato.

En la acción polémica el argentino Carlos Rotondi se barrió en el área y el árbitro decretó el penalti. Fue una jugada tan cerrada la que decidió el torneo que el VAR no se pronunció y el árbitro refrendó la pena máxima en el 78, cuando Martín convirtió.

La discusión sobre si era o no penal continuó incluso después del partido, ya con el América campeón, y la Comisión de Árbitros reveló los audios del VAR de la jugada.

La polémica siguió a pesar de la revelación de la conversación de los árbitros ya que un singular comentario fue el que llamó particularmente la atención.

En primera instancia se escucha como la gente del VAR aprecia la jugada y mencionan que no ven falta, además de interpretar que el jugador del América arrastra el pie para provocar el contacto.

Sin embargo, el árbitro encargado del partido aprecia que Rotondi llegó tarde y que mantendría su decisión inicial y cobraría la pena máxima. Fue en ese momento en donde se alcanza a escuchar dentro de los audios compartidos un "a huevo".

Dicho momento toma lugar en el minuto 5:35 del video que compartió la Comisión de Árbitros.

Los comentarios y reacciones negativas no tardaron en llegar y incluso muchos llegaron a mencionar que alguien a favor del América tomó la decisión de marcar el penal.

🚨AUDIO DEL VAR



VAR:

-No veo falta

-Arrastra el pie para provocar el contacto

-A mi no me parece penal

-No hay falta ahí



ÁRBITRO:

-Yo veo que llega tarde Rotondi

-Me voy a quedar con mi decisión



El GATO Ortíz ya había decidido el penal desde antes del partido. Qué asco. pic.twitter.com/dTxQAmjNx4