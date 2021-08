El delantero Harry Kane confirma que se quedará en el Tottenham

Con contrato hasta 2024 con los ‘Spurs’, Kane (28 años) había filtrado sus ganas de abandonar el club de su corazón, al que llegó en 2004, pero con quien nunca ha ganado nada, perdiendo la final de la Liga de Campeones-2019 y quedando subcampeón de la Premier en 2017.

El City, que busca un delantero centro desde la salida del argentino Sergio ‘Kun’ Agüero este verano, parecía un destino de ensueño.

Los ‘Citizens’ realizaron una oferta de 100 millones de libras (117 millones de euros) rechazada por el presidente, Daniel Levy, famoso por su dureza en las negociaciones.

El equipo de Mánchester decidió entonces contratar, por el mismo precio, a la estrella emergente del futbol inglés, el centrocampista ofensivo del Aston Villa, Jack Grealish, abriendo ya por entonces interrogantes sobre si era posible hacer dos grandes incorporaciones en un verano.

El caso pareció complicarse todavía más cuando Kane no se presentó, en la fecha comunicada a los medios de comunicación, a su vuelta a los entrenamientos, después de unas vacaciones prolongadas por su participación en la Eurocopa, donde Inglaterra alcanzó la final.

Finalmente en una cuarentena obligatoria por las medidas anti-covid después de una estancia en Bahamas, el incidente había reforzado la sensación de un pulso entre el Tottenham y su atacante de reputación inmaculada.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021