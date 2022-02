El día que Maradona rechazó una cita con Putin: “Me duele en el alma porque van a estar todos”

Putin citó al campeón en México 86 a las 9.30 horas y Maradona reaccionó diciendo: “Me tengo que levantar a las 9 y media… y yo a las 9 y media no me levanto. No me levanto. ¿Viste? No me levanto“.

“Me duele en el alma porque van a estar todos… ¿y por quién van a preguntar ‘la fiera’? Por mí. No van a preguntar por Puyol, no me j… Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de sus actividades. Le agradezco a Putin, pero mañana yo no voy. Está decidido“, exclamó Maradona, quien falleció el pasado 25 de noviembre del 2020.

Después de negarse a asistir a la cita con Putin, por la hora, Maradona pactó un nuevo encuentro con sus condiciones y finalmente se dio el encuentro.