El día que Messi comenzó a escribir una historia que cumple 15 años

1 de mayo de 2005. Hoy hace 15 años. Contra Albacete,un chico de 17 años con dorsal 30, con botines Nike, anotaba su primer gol oficial con el Barcelona. A pase de Ronaldinho. Ese chico es hoy: -Máximo goleador Barça -Máximo goleador Liga -Máximo goleador selección -Máximo goleador eliminatorias -Jugador con más títulos Barça -Jugador argentino con más títulos LIONEL ANDRÉS. #EstasLocoLionel #Messi #Juezcentral