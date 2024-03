En un instante de jocosa travesura, Clarence tomó el balón antes de que "Nat", jugador de los rams, pudiera alcanzarlo, y lo lanzó en la dirección opuesta del chapín cuando este quería cobrar un córner, lo que causó que muchos han calificado como "la peor simulación de la temporada".

La escena, digna de un guion de comedia, se desarrolló cuando Clarence, después de sostener el balón unos segundos, cayó al suelo de manera teatral y exagerada, desatando risas y asombro entre los presentes. Pero la actuación de Clarence no terminó ahí. Después de levantarse, el astuto dragón simuló acechar a Mendez-Laing mientras este se preparaba para ejecutar un córner.

Este gesto, recibido con hilaridad por los aficionados locales y comentaristas, demostró el ingenio y la capacidad de robarse el espectáculo por parte de la mascota del Northampton.

En esta línea, el exjugador y comentarista de Sky Sports, Tim Sherwood, describió el momento con entusiasmo y humor: "La mascota desvía el balón… es solo un poco de diversión. Miren esto… el pequeño toque. Brillante". Las redes sociales no tardaron en inundarse de comentarios y memes sobre la peculiar actuación de Clarence, convirtiéndolo en tema de conversación tanto dentro como fuera del mundo del futbol.

Más allá del resultado, el cual dejó una derrota para el equipo del nacional, 1-0, gracias a un único gol de Sam Hoskins, este episodio resalta la importancia del entretenimiento y la camaradería en el deporte. Clarence, con su travesura cómica, logró capturar la esencia del futbol como una experiencia que va más allá de los resultados y las estadísticas, recordándonos que incluso en los momentos más tensos, siempre hay espacio para la alegría y la diversión.

En respuesta a Sherwood, la cuenta del equipo Cobbler, compartió un tweet en el que escribieron "te vemos" y etiquetaron a la cuenta oficial del dragón, dándole un tono todavía más relajado a la situación.

Cabe resaltar que, tras el traspié, el equipo que comanda Paul Warne, se ubica como segundo de la clasificación en la tercera división inglesa con 78 unidades, a 5 del líder, el Portsmouth. Al equipo de Nathaniel, le siguen de cerca, el Bolton y el Peterborough, con 74 y 71 puntos de manera respectiva. Además, el Barnsley, quinto también con 71, todos, del segundo al quinto, en búsqueda del ascenso.

Recordemos que, Méndez-Laing, no está presente con la Azul y Blanco para los amistosos de la fecha Fifa, con Ecuador y Venezuela, debido a estos encuentros cruciales para los intereses de su club.

