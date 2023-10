El enigma tras el Super Balón de Oro: ¿Lo ganará Lionel Messi después de su actuación en el Mundial de Catar?

La proximidad de esta ceremonia, que busca destacar a los mejores exponentes del deporte en el último año, ha revivido un antiguo debate en el mundo del fútbol, el cual se originó después de que la selección argentina se consagrara campeona en el Mundial de Qatar.

La actuación de Messi en el pasado Mundial, con 7 goles y 3 asistencias, ha avivado el debate sobre este premio único. Además, su influencia en el éxito de la Selección Argentina lo convierte en un candidato destacado, especialmente por parte de sus aficionados y los medios del país sudamericano.

Cabe destacar que el Súper Balón de Oro fue entregado a Alfredo Di Stefano en 1989 como el mejor jugador de las últimas tres décadas. Sin embargo, el paradero actual del trofeo es un misterio, ya que fue subastado en 2021. Luego de que, en septiembre de ese año, la empresa Julien Auctions lo subastara en Londres, logrando una impresionante cifra de más de 200,000 euros (USD 211,000).

El recuerdo de este único Súper Balón de Oro ha despertado la esperanza y la ilusión entre los seguidores de Lionel Messi. La posibilidad de que Messi se convierta en el segundo ganador de este excepcional galardón, tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, ha generado un intenso debate en las redes sociales.

Sin embargo, a pesar del fervor y la expectación generada entre los seguidores de Messi, el prestigioso medio no tiene intenciones de revivir el Súper Balón de Oro en un futuro cercano.

🚨✨ Leo Messi, expected to win the Ballon d’Or 2023.

Understand all the indications are set to be confirmed but Messi will be the final winner once again.

Official decision to be unveiled Monday night in Paris.

🇦🇷 It will be Messi’s historical 8th Ballon d’Or. pic.twitter.com/v8FWZQdeaR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2023